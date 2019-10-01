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» » На Васильевском острове задержан грабитель

На Васильевском острове задержан грабитель

0
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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
На Васильевском острове по горячим следам задержан подозреваемый в покушении на ограбление салона сотовой связи

В минувший понедельник, около 12.45 к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник открыто похитил около 68 тысяч рублей выручки со стола специалиста по продажам салона мобильной связи на 11-ой линии Васильевского острова и с места происшествия скрылся.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Через несколько минут неподалеку от места преступления патрульным нарядом полиции  был задержан 27-летний неработающий житель Ханты-Мансийского автономного округа. При нем были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства. Подозреваемый, как выяснилось, ранее судим за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).  

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров грабеж салон связи
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