На Васильевском острове задержан грабитель

В минувший понедельник, около 12.45 к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник открыто похитил около 68 тысяч рублей выручки со стола специалиста по продажам салона мобильной связи на 11-ой линии Васильевского острова и с места происшествия скрылся.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Через несколько минут неподалеку от места преступления патрульным нарядом полиции был задержан 27-летний неработающий житель Ханты-Мансийского автономного округа. При нем были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства. Подозреваемый, как выяснилось, ранее судим за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.