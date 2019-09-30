В Калининском районе обокрали салон сотовой связи «Мегафона»

Ночью минувшего воскресенья, около 02 часов в магазине сотового оператора "Мегафон", расположенном в доме 19/2 по проспекту Науки сработала сигнализация. Прибывшая на место группа быстрого реагирования охранного предприятия обнаружила отжатую дверь и сломанную роллету.

По предварительным данным, из магазина похищены 43 телефона и двое часов. Ущерб составил 995 438 рублей.

При этом сейф в подсобке не был взломан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.