ента новостей

11:00
Октябрьские сюрпризы в АРТМУЗЕ
10:58
В Ленобласти совершено разбойное нападение на магазин
10:53
В Ленобласти ограбили ювелирный магазин
09:35
«Формула-1» может «переехать» в Петербург
09:20
Курить на балконах будет можно
19:14
Анонс сезона Камерного театра Малыщицкого
12:54
На участке КАД в течение ночи три раза полностью перекроют движение
10:54
В Петербурге обнаружили плонтацию конопли
10:49
Очевидец: Врачи скорой помощи избили женщину
10:44
На участке между Парашютной улицей и Выборгским шоссе на месяц перекроют внутреннее кольцо КАД
07:12
На что пойдет туристический сбор?
07:07
Туризм в Петербурге расцветает
15:56
На участке внутреннего кольца КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
15:01
Районные власти смогут привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
13:37
Премьера музыкального спектакля «Золушка»
13:31
В Петербургу пенсионерке «сняла порчу» за 150 тысяч рублей
13:10
Во Фрунзенском районе двое человек погибли на пожаре
08:27
Рубль все равно укрепляется
08:11
«Газпром Арена» – один из лучших стадионов
13:48
В Ленобласти задержали взломщиков супермаркета
13:36
Бывший сотрудник ледокола "Красин" рассказал об аварийном состоянии судна
13:22
Петербургским детям покажут экшн-спектакль «Лунозавр на Луне»
07:23
Страничка Беглова популярна
07:08
Здесь удобно и без машины
22:31
Владимир Ткачёв забил дважды, но СКА проиграл ЦСКА по буллитам
15:33
Показ «Гофманиады» и встреча с создателями фильма
15:24
Открытие выставки «Югра на рубеже эпох. Земля Ханты-Мансийская в рисунках В. А. Синани»
14:33
В Ленобласть не пропустили мальков форели
11:43
На участке внутреннего кольца КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:02
В Ленобласти ограбили пожилую женщину
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Ленобласти совершено разбойное нападение на магазин

В Ленобласти совершено разбойное нападение на магазин

0
7
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Кировском районе Ленобласти оперативно задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин

В минувший четверг к полицейским Кировского района Ленобласти обратиласьт 64-летняя продавщица магазина в поселке Назия, которая сообщила, что около шести часов вечера в помещение магазина вошел мужчина и, угрожая топором, похитил 5 тысяч рублей выручки и продукты питания, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники наряда патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 46-летнего мужчину. Подозреваемый неоднократно судим за имущественные преступления. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-08-2019, 11:39
В центре Петербурга ограбили студента
6-06-2019, 12:38
В Мурино задержали разбойника
15-03-2019, 10:56
В Ленобласти задержали квартирного вора
12-03-2019, 11:20
В Ленобласти раскрыто разбойное нападение на магазин цветов
2-02-2018, 11:06
В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин
30-01-2018, 12:11
Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти

Происшествия на дорогах

0
182
12-09-2019, 14:48
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
0
206
9-09-2019, 12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
0
202
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
0
245
6-09-2019, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
Наверх