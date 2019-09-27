В Ленобласти совершено разбойное нападение на магазин

В минувший четверг к полицейским Кировского района Ленобласти обратиласьт 64-летняя продавщица магазина в поселке Назия, которая сообщила, что около шести часов вечера в помещение магазина вошел мужчина и, угрожая топором, похитил 5 тысяч рублей выручки и продукты питания, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники наряда патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 46-летнего мужчину. Подозреваемый неоднократно судим за имущественные преступления. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.