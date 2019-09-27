В Ленобласти ограбили ювелирный магазин

Накануне ранним утрпом двое неустановленных злоумышленников, сломав металлический роллет и разбив стекло двери служебного входа проникли в «Универмаг» на Ленинградском шоссе, в городе Коммунар, Гатчинского района Ленинградской области. Оказавшись в ювелирном магазине, преступники разбили витрины и похитили восемь планшетов с

ювелирными украшениями, три тысячи рублей выручки из сейфа и с места происшествия скрылись.

Полный перечень похищенного и размер материального ущерба устанавливается. Камеры видеонаблюдения оказались неисправны, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Сигнализация сработала в 03:36, и хотя охрана приехала через пять минут, задержать никого не удалось.

По данному факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.