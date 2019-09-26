В Петербурге обнаружили плонтацию конопли

В Приморском районе Петербурга сотрудники 44 отдела полиции в квартире дома 36 на Парашютной улице обнаружили 29 кустов наркосодержащих растений в горшках. Также найдено оборудование для выращивания этих растений: теплицы-палатки, вентилятор, ультрафиолетовые лампы и вещества для стимуляции роста растений. Кроме того, изъято несколько полиэтиленовых пакетов и ведро и высушенными растениями.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 228 УК РФ в отношении 26-летнего неработающего уроженца Самары по факту незаконного хранения 15 граммов гашиша. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении очередного уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. Полиция устанавливает каналы возможного сбыта наркотических средств.