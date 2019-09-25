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» » В Петербургу пенсионерке «сняла порчу» за 150 тысяч рублей

В Петербургу пенсионерке «сняла порчу» за 150 тысяч рублей

0
59
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Калининском районе Петербурга пожилая петербурженка стала жертвой мошенницы, пообещавшей избавление от житейских проблем с помощью «магии».

В Калининском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенницы, которая с помощью «магии» пообещала избавлить её от житейских проблем.
Магический сеанс проходил в квартире пожилой петербурженки на улице Верности еще 27 августа. Однако только накануне 67-летняя женщина решила заявить о преступлении в полицию.
В тот теплый день неизвестная женщины «цыганской» внешности, 40-45 лет, под предлогом избавления от «колдовства» похитила у доверчивой пенсионерки 11 000 рублей и несколько ювелирных украшений: кольцо с агатом, кольцо-печатку, две цепочки из золота, две золотые подвески и пару серебряных сережек. Общий ущерб составил 150 000 рублей.
После «сеанса магии» мошенница велела положить под подушку на диване сверток с ценностями и не развязывать три дня. В итоге узелок оказался пуст.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры цыгане
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