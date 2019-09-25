В Петербургу пенсионерке «сняла порчу» за 150 тысяч рублей

В Калининском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенницы, которая с помощью «магии» пообещала избавлить её от житейских проблем.

Магический сеанс проходил в квартире пожилой петербурженки на улице Верности еще 27 августа. Однако только накануне 67-летняя женщина решила заявить о преступлении в полицию.

В тот теплый день неизвестная женщины «цыганской» внешности, 40-45 лет, под предлогом избавления от «колдовства» похитила у доверчивой пенсионерки 11 000 рублей и несколько ювелирных украшений: кольцо с агатом, кольцо-печатку, две цепочки из золота, две золотые подвески и пару серебряных сережек. Общий ущерб составил 150 000 рублей.

После «сеанса магии» мошенница велела положить под подушку на диване сверток с ценностями и не развязывать три дня. В итоге узелок оказался пуст.