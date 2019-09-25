Во Фрунзенском районе двое человек погибли на пожаре

Накануне утром, около 10 часов под мостом через реку Волковка, в 250 метрах от дома 12 по Днепропетровской улице были обнаружены обгоревшие останки двух мужчин. По неустановленной причине загорелся мусор.

Останки находились в сильно обгоревшем состоянии, возраст погибших определить не представляется возможным. Предположительно, в огне сгорели двое бездомных бродяг, пытавшихся согреться.

Мост в настоящее время не эксплуатируется. Очагом возгорания стала площадка (настил из деревянных досок) в конструкции внутри моста.