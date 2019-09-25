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Во Фрунзенском районе двое человек погибли на пожаре

0
62
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Во Фрунзенском районе Петербурга двое бездомных сгорели под мостом через Волковку

Накануне утром, около 10 часов под мостом через реку Волковка, в 250 метрах от дома 12 по Днепропетровской улице были обнаружены обгоревшие останки двух мужчин. По неустановленной причине загорелся мусор.
Останки находились в сильно обгоревшем состоянии, возраст погибших определить не представляется возможным. Предположительно, в огне сгорели двое бездомных бродяг, пытавшихся согреться.
Мост в настоящее время не эксплуатируется. Очагом возгорания стала площадка (настил из деревянных досок) в конструкции внутри моста.

Источник: Конкретно.ру
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