В Ленобласти задержали взломщиков супермаркета

В минувшее воскресенье к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестные злоумышленники совершили незаконное проникновение в сетевой супермаркет на улице Центральной поселка Красноозерное. Из магазина злоумышленники похитили табачную продукцию на общую сумму около 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с уголовным розыском Приозерского района в кратчайшие сроки установили и задержали трех мужчин, в возрасте от 36 до 42 лет. Двое подозреваемых ранее судимы.

У полиции есть основания полагать, что подозреваемые причастны к серии аналогичных преступлений в Петербурге и Ленобласти. На текущий момент уже установлено как минимум два подобных эпизода их противоправной деятельности - краж товаров из магазинов. Как выяснилось, похищенную продукцию злоумышленники сбывали в точках розничной торговли.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.