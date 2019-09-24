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В Ленобласти задержали взломщиков супермаркета

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
В Ленобласти задержали очередных взломщиков магазинов за кражу крупной партии товаров из супермаркета

В минувшее воскресенье к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестные злоумышленники совершили незаконное проникновение в сетевой супермаркет на улице Центральной поселка Красноозерное. Из магазина злоумышленники похитили табачную продукцию на общую сумму около 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с уголовным розыском Приозерского района в кратчайшие сроки установили и задержали трех мужчин, в возрасте от 36 до 42 лет. Двое подозреваемых ранее судимы.

У полиции есть основания полагать, что подозреваемые причастны к серии аналогичных преступлений в Петербурге и Ленобласти. На текущий момент уже установлено как минимум два подобных эпизода их противоправной деятельности - краж товаров из магазинов. Как выяснилось, похищенную продукцию злоумышленники сбывали в точках розничной торговли.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район кража магазин
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