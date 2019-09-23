В Ленобласти ограбили пожилую женщину

В минувший четверг к полицейским Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в деревне Малые Колпаны у дома 11 по Западной улице неизвестный злоумышленник ударил по голове 79-летнюю пенсионерку. Злоумышленник силой выхватил у пожилой женщины сумку, в которой находились 700 рублей и продукты питания, и с места происшествия скрылся.

По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские Гатчинского района, работая по горячим следам, задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец Вологодской области, односельчанин потерпевшей. Он ранее неоднократно судим, в том числе за убийство, кражи и грабежи, неоднократно привлекался к административной ответственности. Подозреваемый заключен под стражу.