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» » В Невском районе девочка выпала из окна 7-го этажа

В Невском районе девочка выпала из окна 7-го этажа

0
87
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Невском районе 13-ти лентяя девочка выжила после падения с 7-го этажа

Накануне днем от дома 17/1 по улице Дыбенко в Детскую больницу №19 имени Раухфуса была доставлена в тяжелом состоянии 13-ти летняя ученица седьмого класса с сочетанной травмой, ушибом головного мозга и массивным кровоизлиянием в оболочку мозга, оскольчатым переломом позвоночника, закрытой травмой груди, ушибом легких.
По предварительным данным, после ссоры с родителями девочка выбросилась из окна, расположенного на на 7-ом этаже.
Семья полная, благополучная, на учете в полиции и органах опеки не состоит.

Источник: Конкретно.ру
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