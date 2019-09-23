Накануне днем от дома 17/1 по улице Дыбенко в Детскую больницу №19 имени Раухфуса была доставлена в тяжелом состоянии 13-ти летняя ученица седьмого класса с сочетанной травмой, ушибом головного мозга и массивным кровоизлиянием в оболочку мозга, оскольчатым переломом позвоночника, закрытой травмой груди, ушибом легких.
По предварительным данным, после ссоры с родителями девочка выбросилась из окна, расположенного на на 7-ом этаже.
Семья полная, благополучная, на учете в полиции и органах опеки не состоит.
В Невском районе девочка выпала из окна 7-го этажа
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Невском районе 13-ти лентяя девочка выжила после падения с 7-го этажа
Накануне днем от дома 17/1 по улице Дыбенко в Детскую больницу №19 имени Раухфуса была доставлена в тяжелом состоянии 13-ти летняя ученица седьмого класса с сочетанной травмой, ушибом головного мозга и массивным кровоизлиянием в оболочку мозга, оскольчатым переломом позвоночника, закрытой травмой груди, ушибом легких.
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