В центре Петербурга обокрали туриста из Китая

Накануне днем к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 54-летний турист из Китая, который сообщил о том, что когда он находился в Александровском саду, неустановленный преступник вытащил из его сумки кошелек с банковской картой.

Пропажу кредитки гость Северной столицы обнаружил в гостинице на проспекте Металлистов. Впоследствии с карты было снято 294 700 рублей.

По факту кражи полицейские Адмиралтейского района Петербурга проводят проверку.