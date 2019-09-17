Накануне днем к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 54-летний турист из Китая, который сообщил о том, что когда он находился в Александровском саду, неустановленный преступник вытащил из его сумки кошелек с банковской картой.
Пропажу кредитки гость Северной столицы обнаружил в гостинице на проспекте Металлистов. Впоследствии с карты было снято 294 700 рублей.
По факту кражи полицейские Адмиралтейского района Петербурга проводят проверку.
В центре Петербурга обокрали туриста из Китая
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
Livekuban.ru
На Исаакиевской площади у туриста из Китая вытащили кошелек и банковскую карту
Накануне днем к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 54-летний турист из Китая, который сообщил о том, что когда он находился в Александровском саду, неустановленный преступник вытащил из его сумки кошелек с банковской картой.
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