В Петербурге студент колледжа ударил ножом однокурсника

Накануне днем, около 14 часов к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в судостроительном колледже.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан 17-летний студент первого курса колледжа. По версии полиции, на перемене между занятиями в ходе внезапно возникшей ссоры он ножом ударил 16-летнего юношу, также студента 1 курса этого колледжа. Пострадавший с колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.