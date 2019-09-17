ента новостей

13:16
В центре Петербурга обокрали туриста из Китая
10:46
В Калининском районе тушили пожар в квартире
10:35
В Петербурге студент колледжа ударил ножом однокурсника
07:38
Смерть чиновницы
07:10
Сотрудничество с Китаем продолжает укрепляться
23:25
«Ростов» победил «Ахмат» и догнал лидеров РПЛ – «Краснодар» и «Зенит»
14:35
Выставка «Длинная тень Чернобыля»
11:40
В Петербурге тушили пожар над шахтой лифта жилого дома
11:28
В Петербурге состоится открытие эндаумент фонда «Страна помогает»
09:25
В Петербурге таксист ограбил пассажира
08:49
Последствия циклона
08:11
Начало протапливания
08:28
Какой будет пенсия?
08:10
Беглов рассказал о ремонте улиц
23:09
Дзюба и Азмун по-разному сыграли в победном матче с «Арсеналом»
22:46
Унылое поражение СКА от ЦСКА, у Воробьёва в «Магнитке» тоже всё плохо
16:20
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность ещё на одном путепроводе
15:29
В Петербурге у пенсионерки мошенницы похитили 700 тысяч рублей
15:21
В Саду Дружбы появилось дерево с предсказаниями
15:16
Военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев»
15:13
Выставка «И победа над врагом, и победа над коварством будет…»
13:46
Россельхознадзор сообщает об установленных фактах возможной легализации опасной и некачественной продукции ветеринарной службой Петербурга
13:43
В Ленобласти на пожаре погибла пожилая женщина
13:30
Любимые советские фильмы покажут в Историческом парке
07:32
Река Новая восстанавливается
07:30
Права с 16 лет – реально ли это?
23:07
Битва за чистоту: Петербург против Прибалтики
21:57
Коварж превзошёл Метсола в Уфе
15:38
Прекратившая деятельность петербургская компания «Питербот» оформляла документы на продукцию с истекшим сроком годности
15:31
На «Ленфильме» вспомнят Леонида Менакера
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге студент колледжа ударил ножом однокурсника

В Петербурге студент колледжа ударил ножом однокурсника

0
66
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Kriminal News
В Петербурге студент одного из петербургских колледжей подозревается в нанесении ножевого ранения своему однокурснику.

Накануне днем, около 14 часов к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в судостроительном колледже.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан 17-летний студент первого курса колледжа. По версии полиции, на перемене между занятиями в ходе внезапно возникшей ссоры он ножом ударил 16-летнего юношу, также студента 1 курса этого колледжа. Пострадавший с колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров ножевое ранение студенты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-08-2019, 11:39
В центре Петербурга ограбили студента
17-09-2018, 13:54
В Петербурге мигрант зарезал земляка
15-08-2018, 10:46
В Невском районе турок напал с ножом на петербуржца
27-01-2015, 15:40
Драка возле ресторана закончилась поножовщиной
20-01-2015, 17:44
В пьяной ссоре женщина ударила собутыльника ножом
24-07-2013, 14:32
В Петербурге гастарбайтер из Азербайджана при распитии алкоголя пырнул ножом местного жителя

Происшествия на дорогах

0
118
12-09-2019, 14:48
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
0
150
9-09-2019, 12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
0
147
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
0
192
6-09-2019, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
Наверх