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» » В Петербурге таксист ограбил пассажира

В Петербурге таксист ограбил пассажира

0
83
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Полицейские Красносельского района Петербурга разыскивает таксиста, ограбившего пассажира.

Ночью минувшего воскресенья, около 01 часа 15 минут на углу Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца водитель автомобиля иностранного производства с надписями на кузове «Такси везет», брызнул в 35-летнего пассажира из газового баллончика, вырвал из рук мобильный телефон, выкинул мужчину из машины и с места происшествия скрылся.

Потерпевший, которым оказался директором автосервиса, вызвал автомашину такси в половине первого ночи к кафе на Невском проспекте и договорился на 500 рублей на поездку до улицы Маршала Казакова.
Ссора и драка произошла, когда пассажир заявил, что у него нет наличных и предложил перевести деньги через мобильное приложение. Бизнесмена доставили в Городскую больницу №26 с закрытой черепно-мозговой травмой.
Ущерб составил 17 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Правоохранители ищут мужчину восточной внешности, лет 30-35.

Все по теме: Красносельский район грабеж такси
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