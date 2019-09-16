В Петербурге таксист ограбил пассажира

Ночью минувшего воскресенья, около 01 часа 15 минут на углу Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца водитель автомобиля иностранного производства с надписями на кузове «Такси везет», брызнул в 35-летнего пассажира из газового баллончика, вырвал из рук мобильный телефон, выкинул мужчину из машины и с места происшествия скрылся.

Потерпевший, которым оказался директором автосервиса, вызвал автомашину такси в половине первого ночи к кафе на Невском проспекте и договорился на 500 рублей на поездку до улицы Маршала Казакова.

Ссора и драка произошла, когда пассажир заявил, что у него нет наличных и предложил перевести деньги через мобильное приложение. Бизнесмена доставили в Городскую больницу №26 с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ущерб составил 17 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Правоохранители ищут мужчину восточной внешности, лет 30-35.