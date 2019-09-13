Накануне утром к 82-летней пенсионерке в квартиру на улице Победы города Ломоносов позвонились две женщины. Незнакомки сообщили пожилой женщине, что должны проверить электросчетчик. Пенсионерка запустила в квартиру неизвестных её женщин. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу 700000 рублей.
Полицейские разыскивает блондинку лет 30-ти в жилетке и темной юбке, и седоволосую женщину средних лет в желтой футболке и светлой юбке.
В Петербурге у пенсионерки мошенницы похитили 700 тысяч рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Лжеэлектрики под предлогом проверки счетчиков украли 700 000 рублей у пенсионерки из Ломоносова
Накануне утром к 82-летней пенсионерке в квартиру на улице Победы города Ломоносов позвонились две женщины. Незнакомки сообщили пожилой женщине, что должны проверить электросчетчик. Пенсионерка запустила в квартиру неизвестных её женщин. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу 700000 рублей.
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