В Петербурге у пенсионерки мошенницы похитили 700 тысяч рублей

Накануне утром к 82-летней пенсионерке в квартиру на улице Победы города Ломоносов позвонились две женщины. Незнакомки сообщили пожилой женщине, что должны проверить электросчетчик. Пенсионерка запустила в квартиру неизвестных её женщин. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу 700000 рублей.

Полицейские разыскивает блондинку лет 30-ти в жилетке и темной юбке, и седоволосую женщину средних лет в желтой футболке и светлой юбке.