В Ленобласти на пожаре погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла на пожаре во Всеволожском районе Ленинградской области. Горел двухэтажный кирпичный дом в деревне Большие Пороги.

Возгорание на площади 80 кв. метров тушили около часа: с 21:15 до 22:13. Работали дежурные смены трех пожарно-спасательных частей - 10 человек и 3 единицы техники. После тушения пожара, на месте происшествия был обнаружен труп пожилой женщины. Личность погибшей устанавливается. В доме печное отопление.