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» » В Ленобласти на пожаре погибла пожилая женщина

В Ленобласти на пожаре погибла пожилая женщина

0
47
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Во Всеволожском районе Ленинградской области на пожаре погибла пенсионерка

Пожилая женщина погибла на пожаре во Всеволожском районе Ленинградской области. Горел двухэтажный кирпичный дом в деревне Большие Пороги.
Возгорание на площади 80 кв. метров тушили около часа: с 21:15 до 22:13. Работали дежурные смены трех пожарно-спасательных частей - 10 человек и 3 единицы техники. После тушения пожара, на месте происшествия был обнаружен труп пожилой женщины. Личность погибшей устанавливается. В доме печное отопление.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар обнаружение трупа пенсионеры
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