В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика

Накануне вечером, около 18 часов 45 минут во дворе дома 7 по улице Даниила Хармса, в Красногвардейском районе Петербурга 35-летний водитель автомобиля «Мерседес», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двухлетнего мальчика 2017 года рождения.

Малыш выбежал из-за припаркованного автомобиля слева направо по ходу движения иномарки. В результате ДТП ребенок получил тяжёлые травмы. По факту произошедшего ДТП проводится проверка.