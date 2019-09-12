Накануне вечером, около 18 часов 45 минут во дворе дома 7 по улице Даниила Хармса, в Красногвардейском районе Петербурга 35-летний водитель автомобиля «Мерседес», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двухлетнего мальчика 2017 года рождения.
Малыш выбежал из-за припаркованного автомобиля слева направо по ходу движения иномарки. В результате ДТП ребенок получил тяжёлые травмы. По факту произошедшего ДТП проводится проверка.
В Петербурге иномарка сбила двухлетнего мальчика
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Красногвардейском районе Петербурга иномарка сбила 2-х летнего мальчика.
Накануне вечером, около 18 часов 45 минут во дворе дома 7 по улице Даниила Хармса, в Красногвардейском районе Петербурга 35-летний водитель автомобиля «Мерседес», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двухлетнего мальчика 2017 года рождения.
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