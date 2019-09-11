В Петроградском районе двухлетний мальчик выпал из окна

Накануне вечером, около 18 часов 40 минут у дома 28 по улице Красного Курсанта был обнаружен труп двухлетнего мальчика 2017 года рождения. Ребенок выпал из окна съемной квартиры, расположенной на восьмом этаже. В данной квартире проживают супруги из Таджикистана, 23-летняя женщина и 32-летний мужчина, оба неработающие.

По факту произошедшей трагедии правоохранительными органами проводится проверка.