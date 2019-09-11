Накануне вечером, около 18 часов 40 минут у дома 28 по улице Красного Курсанта был обнаружен труп двухлетнего мальчика 2017 года рождения. Ребенок выпал из окна съемной квартиры, расположенной на восьмом этаже. В данной квартире проживают супруги из Таджикистана, 23-летняя женщина и 32-летний мужчина, оба неработающие.
По факту произошедшей трагедии правоохранительными органами проводится проверка.
В Петроградском районе двухлетний мальчик выпал из окна
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Двухлетний ребенок погиб в Петроградском районе при падении с высоты 25 метров.
Накануне вечером, около 18 часов 40 минут у дома 28 по улице Красного Курсанта был обнаружен труп двухлетнего мальчика 2017 года рождения. Ребенок выпал из окна съемной квартиры, расположенной на восьмом этаже. В данной квартире проживают супруги из Таджикистана, 23-летняя женщина и 32-летний мужчина, оба неработающие.
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