В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из травмата

Накануне вечером к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе у дома 4 на улице Морской Пехоты.

На место незамедлительно был направлен наряд полиции, который через несколько минут задержал 46-летнего неработающего местного жителя. По указанному адресу он из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух. В результате инцидента пострадавших нет.

Травматическое оружие и патроны к нему изъяты. Выяснилось, что стрелок семь раз судим: за кражи, грабежи и убийство.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.