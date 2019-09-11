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В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из травмата

0
32
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Кировском районе Петербурга полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета

Накануне вечером к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе у дома 4 на улице Морской Пехоты.

На место незамедлительно был направлен наряд полиции, который через несколько минут задержал 46-летнего неработающего местного жителя. По указанному адресу он из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух. В результате инцидента пострадавших нет.

Травматическое оружие и патроны к нему изъяты. Выяснилось, что стрелок семь раз судим: за кражи, грабежи и убийство.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район стрельба травматика хулиганство
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