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» » В Петербурге задержаны автоугонщики

В Петербурге задержаны автоугонщики

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19
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Красногвардейском Петербурга полицейские пресекли деятельность группы автоугонщиков

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Красногвардейского района Петербурга задержали двух граждан, 30 и 35 лет, которые могут быть причастны к серии краж иномарок среднего класса в регионе. Один из задержанных уже ранее судим за угон.

Подозреваемые задержаны после совершения кражи иномарки Hyundai Solaris. Автомашина была похищена от дома на проспекте Маршала Тухачевского в Красногвардейском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Похищенный автомобиль обнаружен в городе Сертолово в арендованных злоумышленниками гаражах и возвращен владельцу. На территории этих же гаражей полиция обнаружила три комплекта государственных регистрационных номеров автомашин, числящихся в угоне, а также распиленные фрагменты кузовов и запасные части автомобилей марок  Hyundai и Nissan.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У полиции есть основания полагать, что на счету указанных граждан целая серия подобных преступлений. По версии оперативников, участники организованной группы специализировались на хищениях иномарок среднего класса иностранного производства, а затем разукомплектовывали их на запасные части и перепродавали.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район угон кража автомобиль
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