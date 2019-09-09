В Ленобласти в ДТП погибли три человека

В ночь с субботы на воскресенье, около 00.30 на 11 километре автодороги «Павловск – Косые Мосты» автомобиль Honda CRV под управлением 46-летней жительницы поселка Парголово выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем BMW-Х3 под управлением 48-летнего петербуржца.

В результате ДТП погиб водитель BMW и двое его пассажиров, 47-летние мужчины. Водитель Honda в тяжелом состоянии госпитализирована.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время проводится расследование.