В Ленобласти таксист сбил ребенка

Вечером минувшего четверга, около 19:20 у дома 3 по улице Школьной, города Кириши Ленинградской области водитель такси на автомобиле «Хундай Солярис» сбил девочку 2012 года рождения и с места происшествия скрылся. У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей, состояние удовлетворительное. Водителя впоследствии удалось задержать. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.