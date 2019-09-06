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» » В Ленобласти таксист сбил ребенка

В Ленобласти таксист сбил ребенка

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В городе Кириши Ленинградской области водитель такси сбил 7-летнюю девочку и скрылся

Вечером минувшего четверга, около 19:20 у дома 3 по улице Школьной, города Кириши Ленинградской области водитель такси на автомобиле «Хундай Солярис» сбил девочку 2012 года рождения и с места происшествия скрылся. У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей, состояние удовлетворительное. Водителя впоследствии удалось задержать. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП пострадавший пешеход дети
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