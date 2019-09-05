В минувший вторник, в то время когда приезжая туристка из Поднебесной любовалась величественной красотой Казанского собора, неизвестный злоумышленник совершил проникновение в её рюкзак.
Неустановленный преступник вытащил у гостьи Северной столицы 500 долларов США и 100 юаней, а также банковские карты. Последние для вора оказались бесполезны: ПИН-коды остались у хозяйки.
Сумма ущерба составила 35 240 рублей, заявила туриста полицейским Центрального района Петербурга.
В Петербурге обокрали туристку из Поднебесной
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В центре Петербурга e Казанского собора обокрали туристку из Китая
В минувший вторник, в то время когда приезжая туристка из Поднебесной любовалась величественной красотой Казанского собора, неизвестный злоумышленник совершил проникновение в её рюкзак.
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