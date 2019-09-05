В Петербурге обокрали туристку из Поднебесной

В минувший вторник, в то время когда приезжая туристка из Поднебесной любовалась величественной красотой Казанского собора, неизвестный злоумышленник совершил проникновение в её рюкзак.

Неустановленный преступник вытащил у гостьи Северной столицы 500 долларов США и 100 юаней, а также банковские карты. Последние для вора оказались бесполезны: ПИН-коды остались у хозяйки.

Сумма ущерба составила 35 240 рублей, заявила туриста полицейским Центрального района Петербурга.