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» » В Петербурге обокрали туристку из Поднебесной

В Петербурге обокрали туристку из Поднебесной

0
42
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В центре Петербурга e Казанского собора обокрали туристку из Китая

В минувший вторник, в то время когда приезжая туристка из Поднебесной любовалась величественной красотой Казанского собора, неизвестный злоумышленник совершил проникновение в её рюкзак.
Неустановленный преступник вытащил у гостьи Северной столицы 500 долларов США и 100 юаней, а также банковские карты. Последние для вора оказались бесполезны: ПИН-коды остались у хозяйки.
Сумма ущерба составила 35 240 рублей, заявила туриста полицейским Центрального района Петербурга.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район кража карманники иностранные граждане
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