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В центре Петербурга задержали двух разбойников

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Адмиралтейском районе Петербурга полицейские задержали двух граждан, напавших на мужчину ночью в подъезде дома на Канонерской улице.

Ночью 3 сентября 2019 года в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от 24-летнего петербуржца с заявлением о том, что около 00.20 в парадной дома 18 по Канонерской улице двое неизвестных преступников, угрожая ножом и применив физическую силу, отобрали у него сумку с планшетным компьютером и с места происшествия скрылись.

У пострадавшего были диагностированы различные ушибы, в удовлетворительном состоянии он направлен на амбулаторное лечение.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двух граждан, 25 и 26 лет, младший из них – гражданин среднеазиатского государства, находящийся без регистрации в нашем регионе. Оба подозреваемых нигде не работают. Старший задержанный ранее судим за незаконное хранение наркотиков.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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