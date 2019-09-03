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» » В Петербурге мужчина упал с балкона 3-го этажа

В Петербурге мужчина упал с балкона 3-го этажа

0
47
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
time56.ru
В Петроградском районе Петербурга молодой мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с балкона 3-го этажа

Накануне днем, около 15:30 с балкона третьего этажа дома 34 по Каменностровскому проспекту выпал 35-летний петербуржец, проживающий в указанном доме.
«Скорой помощью» мужчина доставлен в Медицинский университет имени Павлова в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Конкретно.ру
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