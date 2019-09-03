В Петербурге мужчина упал с балкона 3-го этажа

Накануне днем, около 15:30 с балкона третьего этажа дома 34 по Каменностровскому проспекту выпал 35-летний петербуржец, проживающий в указанном доме.

«Скорой помощью» мужчина доставлен в Медицинский университет имени Павлова в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.