Накануне днем, около 15:30 к полицейским поступила информация о падении человека с арки дома 15 по проспекту Славы. На месте происшествия был обнаружен труп 32-летнего петербуржца, проживавшего на соседней улице, в Альпийском переулке.
Мать погибшего сообщила, что мужчина состоял на учете у психиатра.
В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина погиб при падении с высоты.
Накануне днем, около 15:30 к полицейским поступила информация о падении человека с арки дома 15 по проспекту Славы. На месте происшествия был обнаружен труп 32-летнего петербуржца, проживавшего на соседней улице, в Альпийском переулке.
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