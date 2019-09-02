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В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты

0
31
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина погиб при падении с высоты.

Накануне днем, около 15:30 к полицейским поступила информация о падении человека с арки дома 15 по проспекту Славы. На месте происшествия был обнаружен труп 32-летнего петербуржца, проживавшего на соседней улице, в Альпийском переулке.
Мать погибшего сообщила, что мужчина состоял на учете у психиатра.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район падение с высоты обнаружение трупа
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