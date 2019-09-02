В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты

Накануне днем, около 15:30 к полицейским поступила информация о падении человека с арки дома 15 по проспекту Славы. На месте происшествия был обнаружен труп 32-летнего петербуржца, проживавшего на соседней улице, в Альпийском переулке.

Мать погибшего сообщила, что мужчина состоял на учете у психиатра.