В Петербурге обокрали туриста из Европы

Петербургским полицейским стало известно, что утром минувшего вторника у одного из домов на Малой Морской улице неизвестные совершили кражу кошелька с 10 тысячами рублей, банковской картой и документами из сумки у 73-летнего туриста одного из королевств юго-западной Европы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух граждан по подозрению в данном преступлении. Задержанными оказались 48-летний гражданин сопредельного государства и его 42-летний знакомый. Оба находятся без регистрации в Петербурге, нигде не работают и ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и кражи.

Похищенное изъято. Оба подозреваемых арестованы.