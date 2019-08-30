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В Петербурге обокрали туриста из Европы

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полиция оперативно вернула иностранному туристу похищенное имущество

Петербургским полицейским стало известно, что утром минувшего вторника у одного из домов на Малой Морской улице неизвестные совершили кражу кошелька с 10 тысячами рублей, банковской картой и документами из сумки у 73-летнего туриста одного из королевств юго-западной Европы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух граждан по подозрению в данном преступлении. Задержанными оказались 48-летний гражданин сопредельного государства и его 42-летний знакомый. Оба находятся без регистрации в Петербурге, нигде не работают и ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и кражи.

Похищенное изъято. Оба подозреваемых арестованы.

Источник: ГУ МВД
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