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» » В Невском районе обокрали пенсионерку

В Невском районе обокрали пенсионерку

0
21
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга лжемонтажники украли у пожилой женщины более 400 000 рублей.

Накануне днем 83-летняя женщина впустила в квартиру на улице Цимбалина двоих неизвестных мужчин. Незнакомцы предлагали пенсионерке установить противопожарную систему в ее жилище.
После ухода лжемонтажников хозяйка обнаружила пропажу денег в сумме 415 000 рублей. Наличность хранилась в двух сумках на верхней полке шкафа, находящегося в соседней комнате. Из этой суммы 400 000 рублей были отложены старушкой на похороны.
Злоумышленники – европейцы, 30-35 лет. Один носит очки.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Источник: Конкретно.ру
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