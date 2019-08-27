В Невском районе обокрали пенсионерку

Накануне днем 83-летняя женщина впустила в квартиру на улице Цимбалина двоих неизвестных мужчин. Незнакомцы предлагали пенсионерке установить противопожарную систему в ее жилище.

После ухода лжемонтажников хозяйка обнаружила пропажу денег в сумме 415 000 рублей. Наличность хранилась в двух сумках на верхней полке шкафа, находящегося в соседней комнате. Из этой суммы 400 000 рублей были отложены старушкой на похороны.

Злоумышленники – европейцы, 30-35 лет. Один носит очки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).