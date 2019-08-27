Накануне днем из озера Михалевское, в Выборгском районе Ленинградской области вытащили иномарку с трупом. О страшной находке сообщил житель города Каменногорска. Машина лежала на дне озера Михалевское, что между Каменногорском и Мельниково.
Около 18 часов из воды извлекли труп мужчины, которого заявитель опознал как 59-летнего жителя города Пушкина. Фактически мужчина проживал в поселке Михалево.
Еще через 40 минут из озера была поднята машина марки Nissan Terrano.
Обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, иномарка с рыбаком сползла в воду по насыпи на берегу.
В Ленобласти из озера извлекли иномарку с трупом
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
twimg.com
Из озера в Ленобласти вытащили иномарку с трупом рыбака
Накануне днем из озера Михалевское, в Выборгском районе Ленинградской области вытащили иномарку с трупом. О страшной находке сообщил житель города Каменногорска. Машина лежала на дне озера Михалевское, что между Каменногорском и Мельниково.
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