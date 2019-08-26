В Автово произошла массовая драка с поножовщиной

Рано утром минувшего воскресенья, около 05 часов в полицию поступило сообщение о драке у дома 3/7 по улице Маршала Говорова. Три наряда полиции и Росгвардии, прибывшие на место происшествия через три минуты, задержали двух неработающих жителей Северной Осетии, 34-х и 36-ти лет. Оба проживают в Петербурге в одной квартире.

Позже из больницы сообщили о госпитализации двух петербуржцев, родных братьев 31 и 32 лет. У старшего – ножевые ранения грудной клетки и левого предплечья. Младший получил лишь перелом костей носа и был отпущен домой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кавказцев отпустили под обязательство о явке.