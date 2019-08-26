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» » В Автово произошла массовая драка с поножовщиной

В Автово произошла массовая драка с поножовщиной

0
121
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Кировском районе Петербурга в уличной драке в ход были пущены ножи.

Рано утром минувшего воскресенья, около 05 часов в полицию поступило сообщение о драке у дома 3/7 по улице Маршала Говорова. Три наряда полиции и Росгвардии, прибывшие на место происшествия через три минуты, задержали двух неработающих жителей Северной Осетии, 34-х и 36-ти лет. Оба проживают в Петербурге в одной квартире.
Позже из больницы сообщили о госпитализации двух петербуржцев, родных братьев 31 и 32 лет. У старшего – ножевые ранения грудной клетки и левого предплечья. Младший получил лишь перелом костей носа и был отпущен домой.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кавказцев отпустили под обязательство о явке.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район массовая драка ножевое ранение телесные повреждения
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