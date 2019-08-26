Смертельное ДТП в Ленобласти

Поздно вечером минувшей субботы на 459 км автодороги «Вологда – Новая Ладога» автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 25-летнего мужчины при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Вольво» с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Вологодской области, после чего врезался в автомашину «Фиат». В результате ДТП 36-летний водитель «Фиата» от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Также пострадали пассажир «Фиата», водитель и пассажирка «Фольксвагена». Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Тихвинскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. В настоящее время проводится расследование.