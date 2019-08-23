В Петербурге задержали автоугонщиков

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на хищении дорогостоящих автомобилей иностранного производства на территории города и области.

Полицией задержаны трое мужчин, в возрасте от 28 до 37 лет, все проживают на севере Петербурга. Один из них ранее судим за кражи. У подозреваемых обнаружены и изъяты свертки для замков зажигания автомобилей; мобильные телефоны и автомобиль, использовавшиеся в преступных целях.

Установлена причастность этих граждан как минимум к трем эпизодам хищения автомобилей. Так, в период со 2 июля по 15 августа злоумышленники похитили автомашины «Ниссан Мурано», «Лексус ES250» и «Инфинити QX60». Иномарки похитили с мест парковки на Якорной улице, улице Федора Абрамова и улице Ушинского.

Следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому, Выборгскому и Калининскому районам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды преступной деятельности данной группы и места сбыта похищенных автомашин.