В Красносельском районе задержаны двое мужчин совершивших разбойное нападение на супермаркет

Прошлой ночью к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от очевидцев о том, что на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова несколько мужчин пристают к прохожим, провоцируют драку, а у одного из них в руке предмет, похожий на пистолет.

Через несколько минут в полицию также обратилась 33-летняя участница событий, которая сообщила, что неизвестные по этому же адресу, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали ее номер телефона, но получили отказ, после чего направились в сторону Петергофского шоссе.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции для установления всех обстоятельств случившегося. Уже на месте происшествия к полицейским обратилась еще одна женщина, работница близлежащего супермаркета, которая рассказала, что двое мужчин под угрозой пистолета похитили из магазина бутылку водки и скрылись.

Буквально через несколько минут у дома 15 на проспекте Кузнецова сотрудники полиции по приметам задержали двух граждан, 21 и 25 лет оба неработающие, проживают в этом же районе по соседству друг от друга. Один из них ранее судим за кражу и грабеж. У одного из задержанных изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.