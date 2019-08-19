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» » В Ленобласти задержан эксгибиционист

В Ленобласти задержан эксгибиционист

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
directpress.ru
В Ленобласти полицейские задержали голубоглазого эксгибициониста

В минувший четверг неустановленный преступник в 300 метрах от Восточной улицы, у лесополосы, в городе Кингисепп Ленинградской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Голубоглазый мужчина, на вид 40 лет, демонстрировал девочке свои гениталии. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», по подозрению задержан 38-летний егерь охотничьего клуба «Природа», житель Волосовского района. Мужчина ранее судим за развратные действия и кражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район эксгибиционист
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