В Ленобласти задержан эксгибиционист

В минувший четверг неустановленный преступник в 300 метрах от Восточной улицы, у лесополосы, в городе Кингисепп Ленинградской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Голубоглазый мужчина, на вид 40 лет, демонстрировал девочке свои гениталии. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», по подозрению задержан 38-летний егерь охотничьего клуба «Природа», житель Волосовского района. Мужчина ранее судим за развратные действия и кражу.