В центре Петербурга обокрали туриста из Японии

Накануне поздно вечером, около 22 часов у дома 41 по Лиговскому проспекту города Санкт-Петербурга 26-летний иностранец обнаружил пропажу из кармана брюк своего мобильного телефона. Стоимость аппарата турист из Японии оценил в 1150 долларов США.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали двух мигрантов – граждан Таджикистана 23-х и 44-х лет. Старший из приезжих ранее судим.

Следователями УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу).

Мера пресечения мигрантам не избиралась.