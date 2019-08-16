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» » В Ленобласти мужчина сгорел на даче

В Ленобласти мужчина сгорел на даче

0
61
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
архив ГУ МЧС
Житель Колпино сгорел на даче в Тосненском районе Ленинградской области

Накануне вечером на Коллективной улице города Тосно Ленинградской области вспыхнул частный дом. Площадь возгорания составила 48 кв. м. Пожар был ликвидирован к 22 часам.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», во время тушения пожара был обнаружен труп мужчины. Предположительно, в огне погиб 59-летний житель Колпино.
Причина возгорания устанавливается.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожар обнаружение трупа
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