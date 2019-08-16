Накануне вечером на Коллективной улице города Тосно Ленинградской области вспыхнул частный дом. Площадь возгорания составила 48 кв. м. Пожар был ликвидирован к 22 часам.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», во время тушения пожара был обнаружен труп мужчины. Предположительно, в огне погиб 59-летний житель Колпино.
Причина возгорания устанавливается.
В Ленобласти мужчина сгорел на даче
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
архив ГУ МЧС
Житель Колпино сгорел на даче в Тосненском районе Ленинградской области
Накануне вечером на Коллективной улице города Тосно Ленинградской области вспыхнул частный дом. Площадь возгорания составила 48 кв. м. Пожар был ликвидирован к 22 часам.
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