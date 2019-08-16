В Ленобласти мужчина сгорел на даче

Накануне вечером на Коллективной улице города Тосно Ленинградской области вспыхнул частный дом. Площадь возгорания составила 48 кв. м. Пожар был ликвидирован к 22 часам.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», во время тушения пожара был обнаружен труп мужчины. Предположительно, в огне погиб 59-летний житель Колпино.

Причина возгорания устанавливается.