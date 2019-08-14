В Ленобласти пенсионер надругался над 11-летней девочкой

В минувший вторник к полицейским Киришского района Ленинградской области обратилась 33-летняя петербурженка, которая заявила на 62-летнего жителя Северной столицы, проживающего в СНТ «Предпортовая».

Накануне днем пожилой мужчина в указанном садоводстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2008 года рождения.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У педофила уже был ранее судим: 20 лет назад он получил условный срок за грабеж.