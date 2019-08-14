В минувший вторник к полицейским Киришского района Ленинградской области обратилась 33-летняя петербурженка, которая заявила на 62-летнего жителя Северной столицы, проживающего в СНТ «Предпортовая».
Накануне днем пожилой мужчина в указанном садоводстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2008 года рождения.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
У педофила уже был ранее судим: 20 лет назад он получил условный срок за грабеж.
В Ленобласти пенсионер надругался над 11-летней девочкой
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
sledcomspb.ru
В Киришском районе Ленобласти пенсионера подозревают в сексуальном насилии над 11-летней девочкой
В минувший вторник к полицейским Киришского района Ленинградской области обратилась 33-летняя петербурженка, которая заявила на 62-летнего жителя Северной столицы, проживающего в СНТ «Предпортовая».
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