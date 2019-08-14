Массовое ДТП в Ленобласти

Сегодня утром, около 9:30 в Тосненском районе Ленинградской области, неподалеку от поселка Ушаки произошло ДТП с участием трех иномарок, "Пежо Эксперт", "Шкода Кадиак" и "Хундай", сообщают в УГИБДД.

В результате аварии женщина-водитель "Пежо" госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Водитель и пассажиры "Шкода" (трое взрослых и мальчик 10 лет) получили многочисленные травмы, степень тяжести устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства происшествия.