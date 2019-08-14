Сегодня утром, около 9:30 в Тосненском районе Ленинградской области, неподалеку от поселка Ушаки произошло ДТП с участием трех иномарок, "Пежо Эксперт", "Шкода Кадиак" и "Хундай", сообщают в УГИБДД.
В результате аварии женщина-водитель "Пежо" госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Водитель и пассажиры "Шкода" (трое взрослых и мальчик 10 лет) получили многочисленные травмы, степень тяжести устанавливается.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства происшествия.
Массовое ДТП в Ленобласти
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Массовое ДТП под Тосно – женщина-водитель в крайне тяжелом состоянии
Сегодня утром, около 9:30 в Тосненском районе Ленинградской области, неподалеку от поселка Ушаки произошло ДТП с участием трех иномарок, "Пежо Эксперт", "Шкода Кадиак" и "Хундай", сообщают в УГИБДД.
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