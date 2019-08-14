В центре Петербурга избили бизнесмена

Накануне ранним утром, около 05.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя молодыми людьми и прохожим возле дома 26 по Кирочной улице недалеко от станции метро "Чернышевская". Причиной стало замечание, которое в их адрес высказал прохожий за то, что их лица были скрыты масками, а в руках находился предмет, похожий на пистолет. 26-летнего прохожего, гендиректора коммерческой фирмы, серьезно избили, он был госпитализирован в медучреждение.

Сотрудниками полиции Центрального района совместно с Росгвардией нападавшие - мужчины 19 и 20 лет, были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства. У задержанных изъят нож и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.