ента новостей

14:11
В Ленобласти нашли угнанный Range Rover Sport
13:59
Полностью перекроют движение через Ладожский мост
11:04
В Петербурге пенсионер лишился крупной суммы после визита лжесотрудников «газовой службы»
10:46
В Ленобласти автобус сбил пешехода
10:36
«Therr Maitz» выступят с бесплатным концертом на Дворцовой
10:11
В Смольном обсудят подготовку к зиме
08:28
Разве это крещение?
21:49
РПЛ: «Локомотив» показал силу, а ЦСКА не сумел забить «Сочи»
22:12
Артур Юсупов подвёл «Динамо», а Малкому надо набирать форму
13:08
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют четыре съезда
08:44
Жалоб на завышение тарифов нет
08:25
Велопрокат на 1500 велосипедов
22:47
«Ливерпуль» и «Норвич» начали новый сезон Английской Премьер-Лиги
20:39
Леонид Зюганов снова идёт в Мосгордуму, набирая политические очки
19:32
В Петербурге предлагают вдвое сократить налоговую ставку на плавучие доки
10:50
Людям разрешат работать на дому?
09:37
Synergy Global Forum в Петербурге
00:40
«Спартак» обыграл в гостях «Тун», спасёт ли это тренера Кононова?
19:49
Заболотный вслед за Нобоа перешёл из «Зенита» в «Сочи»
18:28
Концерт пройдет Евгения Соя
07:13
Кредиты стали доступнее
07:13
В Петербурге пройдет Морской фестиваль
22:20
«Краснодар» проиграл «Порту» дома в квалификации Лиги Чемпионов
21:54
Активный зампред Заксобрания Ленобласти Николай Пустотин
20:37
Выставка «Процессы, понятия, ситуации»
20:35
Выставка «Цветы и женщины»
20:30
Джазовые хиты с симфоническим оркестром на крыше АРТМУЗЫ
10:14
Петербург будут продвигать в соцсетях
09:53
В Петербург привозят корь
22:43
Роман Порошин стал очередным новичком петербургского «Зенита»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Ленобласти нашли угнанный Range Rover Sport

В Ленобласти нашли угнанный Range Rover Sport

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
csat.ru
Угнанный в Петербурге Range Rover Sport нашли в лесу Ленобласти

Специалисты «Цезарь Сателлит» обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области похищенный в Санкт-Петербурге Range Rover Sport, который угонщики пытались спрятать в лесу.

Белый Range Rover Sport 2016 года выпуска был похищен с парковки возле жилого дома на Дунайском проспекте.

Как показал дальнейший анализ сигнала от поискового оборудования, установленного в машине, угонщики перемещались по поселкам Ленобласти южнее границы с Санкт-Петербургом. В автомобиль они проникли, разбив стекло задней двери, и запустили двигатель без штатного ключа, подключившись к диагностическому разъему.

Для затруднения операции по поиску похищенного автомобиля угонщики использовали подавитель сигнала GSM, который находился у них с собой. Они постоянно находились в машине, и начинали движение, как только видели приближение экипажей поисковой группы. В один из моментов им пришлось скрываться от погони.

В результате машина была найдена в лесополосе на территории поселка Сойкино Ломоносовского района Ленобласти. Угонщиков на месте обнаружения не оказалось.

На Range Rover уже были установлены регистрационные номера московского региона, а в салоне разобрана передняя консоль, элементы которой злоумышленники демонтировали практически на ходу.

- Угонщики искали момент, чтобы заехать в цех, где можно будет перебить номера похищенного автомобиля. Например, они заезжали на территорию Всеволожского района, где ранее нам уже удавалось находить угнанные автомобили, - рассказывает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – С другой стороны, видимо, они хотели еще и сэкономить, оставляя машину в лесополосе с подавителем сигнала GSM. Так проще и дешевле скрывать автомобиль, особенно в зонах слабого приема сигнала.

По данным «Цезарь Сателлит», автомобили 2016 года выпуска – самые популярные среди угонщиков в Санкт-Петербурге за последние два года.

Источник: Цезарь Сателлит
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-03-2013, 14:12
Range Rover Sport, с красивыми номерами, угнанный в Выборгском районе, нашёлся в Гатчине
29-07-2019, 13:14
Угнанный в Стрельне в третий раз BMW X6 вновь нашли в Ленобласти
25-03-2013, 11:26
Land Rover любят безработные и угонщики
3-05-2017, 15:08
В Ленобласти под экранированной тканью нашли угнанный автомобиль
21-05-2018, 13:49
В Ленобласти обнаружен «отстойник» для угнанных автомобилей
21-09-2017, 12:57
В Петербурге угнали Mercedes из Калининграда

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 10:46
В Ленобласти автобус сбил пешехода
0
182
6-08-2019, 13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
0
178
6-08-2019, 12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
0
278
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
Наверх