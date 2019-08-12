В Ленобласти нашли угнанный Range Rover Sport

Специалисты «Цезарь Сателлит» обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области похищенный в Санкт-Петербурге Range Rover Sport, который угонщики пытались спрятать в лесу.

Белый Range Rover Sport 2016 года выпуска был похищен с парковки возле жилого дома на Дунайском проспекте.

Как показал дальнейший анализ сигнала от поискового оборудования, установленного в машине, угонщики перемещались по поселкам Ленобласти южнее границы с Санкт-Петербургом. В автомобиль они проникли, разбив стекло задней двери, и запустили двигатель без штатного ключа, подключившись к диагностическому разъему.

Для затруднения операции по поиску похищенного автомобиля угонщики использовали подавитель сигнала GSM, который находился у них с собой. Они постоянно находились в машине, и начинали движение, как только видели приближение экипажей поисковой группы. В один из моментов им пришлось скрываться от погони.

В результате машина была найдена в лесополосе на территории поселка Сойкино Ломоносовского района Ленобласти. Угонщиков на месте обнаружения не оказалось.

На Range Rover уже были установлены регистрационные номера московского региона, а в салоне разобрана передняя консоль, элементы которой злоумышленники демонтировали практически на ходу.

- Угонщики искали момент, чтобы заехать в цех, где можно будет перебить номера похищенного автомобиля. Например, они заезжали на территорию Всеволожского района, где ранее нам уже удавалось находить угнанные автомобили, - рассказывает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – С другой стороны, видимо, они хотели еще и сэкономить, оставляя машину в лесополосе с подавителем сигнала GSM. Так проще и дешевле скрывать автомобиль, особенно в зонах слабого приема сигнала.

По данным «Цезарь Сателлит», автомобили 2016 года выпуска – самые популярные среди угонщиков в Санкт-Петербурге за последние два года.