В Ленобласти автобус сбил пешехода

Сегодня ночью, около 01:45 на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области, за поселком Доможирово, за мостом в сторону Петербурга, автобус Neoplan сообщением «Петрозаводск – Санкт-Петербург» под управлением 53-летнего водителя, сбил неизвестного мужчину, на вид 40 лет.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», необычность ситуации заключается в том, что пешеход стоял на коленях на проезжей части.

Личность погибшего установлена. У погибшего находился мобильный телефон, по которому полицейские дозвонились до 65-летней женщины. Она пояснила, что сбитый автобусом является ее 32-летним сыном, жителем поселка Паша Волховского района. Недавно мужчина устроился на работу в ЖКХ разнорабочим. Вечером 11 августа выпил портвейн и сказал, что пошел прогуляться с друзьями. Как он оказался в Доможировской волости и есть ли у него там друзья, мать не знает.