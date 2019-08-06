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Смертельное ДТП в Красногвардейском районе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Красногвардейском районе Петербурга под колесами иномарки скончалась 67-летняя женщина-пешеход.

В минувший понедельник у дома 21 по Пискаревскому проспекту 35-летний гражданин сопредельной республики, управляя личным автомобилем «Мерседес», при повороте на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на переходившую проезжую часть 67-летнюю женщину, пенсионерку.

В результате произошедшего ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пенсионеры пострадавший пешеход
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