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В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка

0
28
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
stolica-s.su
Пожилая женщина и ребенок пострадали в ДТП во Всеволожском районе по вине водителя-наркомана.

Накануне днем, около 14:00 в поселке Щеглово, Всеволожского района Ленинградской области 39-летний петербуржец управляя автомобилем Renault Logan во дворовой территории у дома 52-А совершил наезд на двух пешеходов. Под иномарку угодили 60-летняя пенсионерка и 4-летняя девочка. Пожилая женщина с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии госпитализирована в ЦРБ города Всеволожск. Девочку увезли в ту же больницу с открытой черепно-мозговой травмой, с переломами правой теменной и височной костей, в тяжелом состоянии.
Водитель проехал 800 метров, бросил машину и попытался скрыться бегством. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Автомобилист находился под воздействием наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, лицом в состоянии опьянения). Подозреваемый «ломается» в камере: он задержан на основании статьи 91 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП наркоман пенсионеры дети
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