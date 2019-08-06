В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка

Накануне днем, около 14:00 в поселке Щеглово, Всеволожского района Ленинградской области 39-летний петербуржец управляя автомобилем Renault Logan во дворовой территории у дома 52-А совершил наезд на двух пешеходов. Под иномарку угодили 60-летняя пенсионерка и 4-летняя девочка. Пожилая женщина с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии госпитализирована в ЦРБ города Всеволожск. Девочку увезли в ту же больницу с открытой черепно-мозговой травмой, с переломами правой теменной и височной костей, в тяжелом состоянии.

Водитель проехал 800 метров, бросил машину и попытался скрыться бегством. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Автомобилист находился под воздействием наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, лицом в состоянии опьянения). Подозреваемый «ломается» в камере: он задержан на основании статьи 91 УК РФ.