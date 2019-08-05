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» » В Петербурге мигрант изнасиловал подростка

В Петербурге мигрант изнасиловал подростка

0
42
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Мигрант изнасиловал 13-летнего сына землячки во Фрунзенском районе Петербурга

Минувшим воскресеньем к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 40-летняя гражданка Узбекистана, работающая помощником повара в одном из кафе. Женщина заявила на земляка, 30-летнего безработного узбека. По её словам, накануне между 12 и 13 часами мигрант заманил ее 13-летнего сына в хостел на Боровой улице и надругался.
В ходе патрулирования подозреваемый был задержан сотрудниками 5 отдела полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район насильник мигранты подростки
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