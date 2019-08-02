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» » На севере Петербурга задержаны разбойники

На севере Петербурга задержаны разбойники

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Выборгском районе Петербурга по «горячим» следам раскрыт квартирный разбой

Накануе к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 20-летний местный житель, который сообщил о том, что ночью из его квартиры на улице Жени Егоровой двое малознакомых после совместного распития спиртных напитков, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, совершили хищение его ноутбука и с места происшествия скрылись.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое граждан, 30 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Источник: ГУ МВД
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