На севере Петербурга задержаны разбойники

Накануе к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 20-летний местный житель, который сообщил о том, что ночью из его квартиры на улице Жени Егоровой двое малознакомых после совместного распития спиртных напитков, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, совершили хищение его ноутбука и с места происшествия скрылись.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое граждан, 30 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.