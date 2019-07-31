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» » Массовое ДТП в центре Петербурга

Массовое ДТП в центре Петербурга

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67
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге водитель автомобиля BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, столкнулся с четырьмя автомобилями и перевернулся на Невском проспекте в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, ДТП произошло в среду около 8.10 мск.

"Водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортными средствами: Ford Kuga, Mercedes, Citroen, Opel Corsa. После чего BMW совершило опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля Ford Kuga в удовлетворительном состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: РИА Новости
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