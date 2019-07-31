В Ленобласти разыскивают мигранта насильника

Накануне вечером в приемный покой ЦРБ г. Ломоносова с гематомой, ссадиной лица и ушибом живота обратилась 30-летняя неработающая жительница одной из деревень Ломоносовского района Ленинградской области. Женщину госпитализировали в Николаевскую больницу Петергофа.

В стационаре пациентка рассказала сотрудникам полиции, что утром во вторник в своей «Газели», припаркованной в деревне Малое Карлино, была избита и изнасилована 25-летним гражданином Таджикистана.

После этого «любезный» насильник подвез жертву к Ломоносовской ЦРБ, высадил и уехал.

Подозреваемый объявлен в розыск. Известно, что мигрант официально не работает, временной зарегистрирован в деревне Туганицы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.