Накануне вечером в приемный покой ЦРБ г. Ломоносова с гематомой, ссадиной лица и ушибом живота обратилась 30-летняя неработающая жительница одной из деревень Ломоносовского района Ленинградской области. Женщину госпитализировали в Николаевскую больницу Петергофа.
В стационаре пациентка рассказала сотрудникам полиции, что утром во вторник в своей «Газели», припаркованной в деревне Малое Карлино, была избита и изнасилована 25-летним гражданином Таджикистана.
После этого «любезный» насильник подвез жертву к Ломоносовской ЦРБ, высадил и уехал.
Подозреваемый объявлен в розыск. Известно, что мигрант официально не работает, временной зарегистрирован в деревне Туганицы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ленобласти разыскивают мигранта насильника
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Мигрант изнасиловал жительницу Ломоносовского района Ленинградской области.
Накануне вечером в приемный покой ЦРБ г. Ломоносова с гематомой, ссадиной лица и ушибом живота обратилась 30-летняя неработающая жительница одной из деревень Ломоносовского района Ленинградской области. Женщину госпитализировали в Николаевскую больницу Петергофа.
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