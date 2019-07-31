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» » В Петербурге таксист ограбил пассажира

В Петербурге таксист ограбил пассажира

0
51
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга задержан водитель такси, силой отобравший часы у своего пассажира

В минувшую субботу к полицейским поступило заявление о том, что около 06 часов утра на остановке общественного транспорта на улице Партизана Германа водитель такси совершил открытое хищение часов у 24-летнего пассажира, работающего промоутером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ровесник потерпевшего, гражданин сопредельного государства, который полностью изобличен в данном преступлении. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район грабеж такси
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