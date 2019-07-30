В Леннобласти школьник угнал автомобиль

В минувший понедельник к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 32-летняя работница местной библиотеки, которая сообщила о том, что от одного из домов 3-го микрорайона города Тихвина неизвестный угнал принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ-2105».

В тот же день сотрудники полиции в указанном автомобиле, попавшем в ДТП, задержали 15-летнего школьника, ученика 7 класса, который изобличен в совершении угона. Подросток состоит на учете в полиции.

Отделом дознания ОМВД России по Тихвинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.