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» » В Леннобласти школьник угнал автомобиль

В Леннобласти школьник угнал автомобиль

0
65
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Полицейские по «горячим» следам раскрыли угон автомобиля работницы библиотеки в Тихвине.

В минувший понедельник к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 32-летняя работница местной библиотеки, которая сообщила о том, что от одного из домов 3-го микрорайона города Тихвина неизвестный угнал принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ-2105».

В тот же день сотрудники полиции в указанном автомобиле, попавшем в ДТП, задержали 15-летнего школьника, ученика 7 класса, который изобличен в совершении угона. Подросток состоит на учете в полиции.

Отделом дознания ОМВД России по Тихвинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район угон школьники
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