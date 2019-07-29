В минувшую субботу, около 15 часов на экскурсии в Эрмитаже 64-летний иностранец обнаружил пропажу черного кошелька. В портмоне находились 30 евро, 200 рублей, банковская карта и права на мотоцикл.
Подданный голландской короны попросил справку для страховой компании. Сегодня иностранец покидает Петербург.
В Эрмитаже обокрали иностранца
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Эрмитаже обокрали туриста из Голландии. У иностранца пропал кошелек с небольшой суммой и документами.
В минувшую субботу, около 15 часов на экскурсии в Эрмитаже 64-летний иностранец обнаружил пропажу черного кошелька. В портмоне находились 30 евро, 200 рублей, банковская карта и права на мотоцикл.
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