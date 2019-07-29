В Эрмитаже обокрали иностранца

В минувшую субботу, около 15 часов на экскурсии в Эрмитаже 64-летний иностранец обнаружил пропажу черного кошелька. В портмоне находились 30 евро, 200 рублей, банковская карта и права на мотоцикл.

Подданный голландской короны попросил справку для страховой компании. Сегодня иностранец покидает Петербург.