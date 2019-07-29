Угнанный в Стрельне в третий раз BMW X6 вновь нашли в Ленобласти

Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками ГУ МВД России обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти похищенный в Стрельне автомобиль BMW X6 2013 года выпуска. За последние 5 лет эту машину пытались угнать уже третий раз.

Автомобиль удалось найти в 60 км от места угона - в одном из гаражей села Павлово Всеволожского района. Угонщики в момент похищения машины сняли государственные номера машины, но оставили их в гараже, возможно, на случай, если ее захочется вернуть через выкуп.

Первые две попытки угона автомобиля имели похожие сценарии. В 2014 году автомобиль также увезли во Всеволожский район и оставили в гараже на Дороге жизни. Весной нынешнего года угонщики проникли в машину, но не смогли на ней уехать. В двух из трех случаев они открывали автомобиль, просверлив отверстие в водительской двери, – для того, чтобы замкнуть контакты механизма отпирания центрального замка.

Гараж, где обнаружили BMW после недавнего угона, на постоянной основе использовали для отстоя похищенных машин. Он был оборудован подавителем сигнала GSM. Также здесь нашли комплект государственных номеров от угнанного в Санкт-Петербурге автомобиля Toyota Camry.

- Все указывает на то, что покушения на угон BMW X6 совершались одной группой, - считает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – Такой автомобиль из-за относительно небольшого пробега мог быть интересен для разбора на запчасти, имеющих в этом случае высокую стоимость. Другая причина интереса - желание угонщиков «восстановить» за счет угнанной машины ранее приобретенные остатки аналогичного автомобиля с документами. Например, вварить фрагменты металла с номерами от разбитого BMW в угнанный.

Автомобили 2013 года выпуска, по данным «Цезарь Сателлит», входят в пятерку самых популярных у петербургских угонщиков возрастных категорий машин.